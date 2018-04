Obama diz que desemprego nos EUA vai piorar O presidente dos EUA, Barack Obama, alertou que a taxa de desemprego no país, que em junho atingiu 9,5%, o nível mais alto em mais de 25 anos, provavelmente vai piorar. "Minha expectativa é de que provavelmente vamos continuar vendo o desemprego crescer por vários meses", disse após reunião com o primeiro-ministro holandês, Jan Peter Balkenende. Do lado positivo, Obama afirmou que os EUA ''têm visto alguma estabilização nos mercados financeiros e isso é bom porque significa que as companhias podem tomar empréstimos e que os bancos estão começando a emprestar novamente''.