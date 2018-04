Obama e Lula concordam em não retroceder no comércio

No entanto, não está claro se Obama e outros líderes vão estabelecer um novo prazo para as negociações de Doha. O porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, afirmou que os dois presidentes concordaram em não voltar atrás no comércio.

"Nós certamente vimos as exportações globais caírem bastante no fim do ano passado e no início deste ano", disse Gibbs. "Acho que há um reconhecimento de que, se a economia global vai voltar aos trilhos, nós não podemos voltar para um pensamento protecionista", acrescentou.

Gibbs disse que Obama e Lula não entraram em especificidades sobre Doha, que fracassou por causa de subsídios concedidos a agricultores nos EUA e de questões envolvendo o acesso a mercados no Brasil e em outros países.

O comunicado divulgado ontem pelo G-8, grupo que reúne as sete economias mais industrializadas do mundo e a Rússia, afirmou que os países vão buscar uma conclusão para as conversas, mas não incluiu um prazo. Uma autoridade da Casa Branca disse que a data - provavelmente em 2010 - pode ser incluída no comunicado a ser divulgado hoje pelo G-8 e as quatro maiores economias emergentes. As informações são da Dow Jones.