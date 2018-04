O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não esconde a ansiedade com novas medidas do governo dos Estados Unidos para combater a crise financeira. Em viagem ontem ao sul do Tocantins, ele reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo presidente Barack Obama: "Confesso a vocês que, embora seja muito importante ser presidente dos EU, acho que nosso querido companheiro Obama está com um pepinaço na mão." "Eu rezo para ele mais do que rezo para mim, para que consiga encontrar uma saída para os EUA e quem sabe isso ajude a resolver o problema de outros países." Em discurso durante inauguração da usina hidrelétrica São Salvador, ele disse que o Brasil depende das medidas tomadas pelos EUA e pela União Europeia para sair da crise financeira. "Obviamente que vai depender muito do que fizerem os americanos daqui para frente, um pouco do que fizer a UE daqui para frente, porque embora o Brasil tenha política de balança comercial muito diversificada, nossos compradores dependem muito do que exportam", avaliou. Por isso, disse, a desaceleração nas economias centrais pode ter efeitos disseminados por toda o mundo. "Se a China para de vender para a França, ela deixa de comprar de alguém. Se a Índia para de vender para a Inglaterra, ela para de comprar de alguém. Assim, temos uma cadeia que faz com que nos países emergentes haja uma retração - e não recessão como tem na Europa e nos EUA." O presidente observou que 40% do Produto Interno Bruto (PIB) da China depende do comércio exterior. Por isso, aquele país é mais fortemente afetado pela retração. No Brasil, a dependência em relação às exportações é menor: 13%. "Todo mundo, até o mais humilde trabalhador que trabalhou no canteiro dessa obra, sabe que essa é uma crise mundial, que nasceu nos EUA. E sabe que ela está ligada a um setor habitacional dos EUA."