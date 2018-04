Obama: Geithner será secretário do Tesouro dos EUA O presidente eleito dos EUA, Barack Obama, confirmou que Timothy Geithner, atual presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Nova York, será o próximo secretário do Tesouro. Lawrence Summers, que foi secretário do Tesouro no governo do presidente Bill Clinton, será o presidente do Conselho Econômico Nacional; Christina Romer, professora de Economia da Universidade da Califórnia em Berkeley, será a presidente do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca. Em entrevista coletiva à imprensa em Chicago, Obama disse que os EUA devem agir "rápida e audaciosamente" para confrontar a crise econômica, que tem "proporções históricas". "Não temos um minuto a perder", acrescentou. Ele também disse que seu governo vai honrar todos os compromissos financeiros feitos pelo governo do presidente George W. Bush para combater a crise financeira e afirmou que o Congresso dos EUA precisa aprovar um pacote "agressivo" de estímulo à economia em janeiro de 2009. Para Obama, o pacote terá que ser suficientemente grande para "dar um choque" na economia. Sobre os cortes de impostos temporários adotados durante o governo Bush, o presidente eleito disse que está estudando se vai anulá-los ou deixá-los caducar. As informações são da Dow Jones.