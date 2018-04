Obama inclui mais US$ 250 bi em orçamento para salvar bancos

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai incluir no orçamento que mandará para o Congresso a necessidade de US$ 250 bilhões para o resgate de bancos em dificuldades ainda este ano. Veja também: As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Um membro da administração americana disse que o dinheiro é um complemento aos US$ 700 bilhões já aprovados para o resgate do sistema financeiro.