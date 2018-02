Obama lança força-tarefa contra fraudes financeiras

A força-tarefa substitui uma anterior contra fraude corporativa criada pelo ex-presidente George W. Bush em 2002 após uma onda de escândalos que desembocaram no colapso de grandes companhias, incluindo a Enron e a WorldCom. Holder, em entrevista ao lado do secretário do Tesouro, Tim Geithner, e de outras autoridades, disse que as ações do governo Obama para combater a fraude financeira serão mais amplas do que as da força-tarefa anterior. O grupo incluirá autoridades dos Departamentos de Justiça, do Tesouro, da Habitação e Desenvolvimento Urbano, da SEC (Securities and Exchange Commission, a comissão de valores norte-americana) e de outras agências.

A equipe deve dar origem a um esforço coordenado coibir fraudes financeiras, hipotecárias e corrupção. O grupo também se preocupará com a discriminação nos mercados de crédito e financeiro e vai monitorar os gastos dos recursos dos programas de estímulo federal, disse Holder.

Robert Khuzami, diretor da divisão de aplicação de leis da SEC, disse que um aspecto chave da força-tarefa será a melhor coordenação dos esforços para execução da legislação civil e criminal. Geithner, por sua vez, disse que o governo precisa de uma estratégia muito mais agressiva na aplicação da lei.

"Com muita frequência no passado, mesmo com pessoas enormemente dedicadas trabalhando muito duro nos níveis federal e estadual, os recursos para aplicação da lei não foram mobilizados numa escala maior até que um dano extensivo já não tivesse sido causado", disse. As informações são da Dow Jones.