Obama mostra preocupação com desemprego nos EUA

A economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,5% no terceiro trimestre, após quatro trimestres consecutivos de contração, de acordo com dados divulgados na semana passada. Apesar disso, a taxa de desemprego do país está em 9,8% - o maior nível em aproximadamente 25 anos -, alimentando dúvidas sobre o vigor da recuperação econômica.

Durante seu pronunciamento, o presidente norte-americano disse que há "algumas ideias excelentes na mesa" para auxiliar o crescimento econômico dos EUA - incluindo cortes de impostos e créditos fiscais -, mas não endossou propostas específicas. "A questão é como vamos garantir que as pessoas voltem a trabalhar e consigam sustentar suas famílias. Isso não vai acontecer da noite para o dia", afirmou Obama.

Recentemente, alguns democratas do Congresso dos EUA sugeriram a criação de um novo pacote de estímulo econômico. A oposição, no entanto, afirma que o primeiro pacote, de US$ 787 bilhões, aprovado no início deste ano, não surtiu o efeito desejado. O governo norte-americano divulgou na semana passada que o primeiro pacote criou diretamente ou salvou quase 650 mil empregos. Incluindo o impacto indireto dos cortes de impostos, o número salta para pelo menos 1 milhão, segundo os cálculos da Casa Branca.

Obama criou o Painel de Conselheiros da Presidência para a Recuperação Econômica pouco após ter sido eleito, em novembro do ano passado. O encontro desta segunda-feira, porém, é o segundo ao qual comparecem todos os membros do grupo, que é liderado pelo ex-presidente do Federal Reserve, Paul Volcker. As informações são da Dow Jones.