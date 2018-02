Obama mostra satisfação com política cambial chinesa O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse hoje, após encontro com seu colega chinês Hu Jintao, que os EUA estão satisfeitos com o compromisso da China de ao longo do tempo passar para uma taxa de câmbio mais orientada pelo mercado. Ambos os líderes reafirmaram a importância do relacionamento bilateral num amplo conjunto de áreas econômicas e políticas, que abrangem de Taiwan ao Irã, mas evitaram fazer mais comentários sobre a questão da taxa de câmbio além das declarações de Obama. "Fiquei satisfeito em observar o compromisso chinês, feito em comunicados anteriores, de se dirigir para uma taxa de câmbio mais orientada pelo mercado ao longo do tempo", afirmou Obama.