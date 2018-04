Obama nomeia Gary Locke para o Comércio

Depois da desistência de dois nomeados, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, indicou ontem o ex-governador do Estado de Washington, Gary Locke, para o cargo de secretário de Comércio. "Estou certo de que não erramos nas duas tentativas que fizemos. Mas eu acredito na manutenção de alguma coisa até que esteja certa. E Gary é o homem certo para este trabalho", disse Obama. Locke, que é democrata, foi o primeiro sino-americano a governar um Estado do país. Ele ocupou o cargo duas vezes entre 1997 e 2005. Segundo Obama, Locke será uma "voz de confiança" no gabinete, crucial para a execução do pacote de recuperação de sua administração e a promoção da indústria americana ao redor do mundo. "Gary conhece do sonho americano, ele o vive", disse Obama. Locke deve ser menos controverso do que os escolhidos anteriores: o governador do Novo México, o democrata Bill Richardson, e o senador republicano Judd Gregg. Richardson desistiu em meio a uma investigação estadual e Gregg decidiu deixar o governo Obama por diferenças filosóficas. Locke prometeu defender a indústria que luta para pagar seus empregados e combater a recessão. Ao nomeá-lo, a Casa Branca busca sua experiência em questões complexas de comércio, tanto como governador como conselheiro de empresas, atividade que exerceu desde que deixou o governo. Como governador, ele liderou dez missões de comércio à Ásia, México e Europa e incentivou as exportações para a China.