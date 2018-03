Obama pede que bancos pequenos façam empréstimos

Formadores de política e empresas privadas precisam trabalhar juntos para encorajar os empréstimos prudentes, acrescentou o presidente. "Se conseguirmos fazer esse equilíbrio há negócios e comunidades por aí que estão prontas para crescer novamente. E nós apenas precisamos fazer isso acontecer", afirmou Obama.

A reunião com pequenos banqueiros ocorreu depois de um encontro similar que Obama teve recentemente com os executivos dos maiores bancos do país. No entanto, embora a reunião anterior tenha sido vista como crítica, no encontro de hoje Obama elogiou o papel dos bancos locais. "Eles conhecem seus clientes, e não apenas emprestam dinheiro. E estão envolvidos com a estrutura da comunidade", disse.

"Estamos tentando ver se há possibilidades de reduzir parte da burocracia", afirmou Obama, observando que a maior parte dos bancos comunitários não foi culpada pela crise financeira que emergiu no ano passado. As informações são da Dow Jones.