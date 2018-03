Obama pede que Senado aprove regulação financeira

De acordo com a proposta, as empresas que oferecem cartões de crédito, empréstimo imobiliário e outros produtos ao consumidor seriam inspecionadas pela Agência de Proteção Financeira do Consumidor, ainda a ser criada. Fundos de proteção (hedge) e outros grupos privados de investimento teriam de se registrar, pela primeira vez, junto à SEC, a comissão norte-americana que lida com valores mobiliários.

Ao apresentar a resposta dos republicanos a Obama, a representante Marsha Blackburn, republicana do Tennessee, concentrou-se na conferência sobre mudança climática que está acontecendo em Copenhague e na qual Obama deverá estar presente no final da semana que vem. Blackburn criticou a agenda de Obama e afirmou que a conferência "vai propor limites de emissão obrigatórios que destruirão milhões de empregos nos EUA e estragarão nossa competitividade por décadas". Ela alertou também que um sistema de limites e trocas para controlar as emissões de carbono seria uma "pesadelo burocrático" que aumentaria os custos de energia para empresas e famílias. As informações são da Dow Jones.