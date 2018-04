Obama: 'Podemos ver o início do fim da recessão' O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse durante um discurso que a economia norte-americana pode ter alcançado os estágios preliminares do fim da recessão e alertou que a reforma do sistema de saúde é crucial para o futuro do país. Durante um pronunciamento na cidade de Raleigh, no Estado norte-americano da Carolina do Norte, Obama defendeu as medidas adotadas pelo governo para combater o desaquecimento econômico, incluindo o pacote de estímulo e o financiamento das montadoras. Apesar disso, ele comentou que seria um pouco temerário afirmar que a recessão chegou ao fim.