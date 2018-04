Obama precisa ser franco com o povo americano Assim que o então futuro governo de Obama anunciou o plano de estímulo - isso ocorreu antes de sua posse - alguns de nós manifestamos preocupação diante da possibilidade de o plano se mostrar inadequado. Dizíamos que seria difícil, enquanto questão política, solicitar uma nova rodada de estímulos. Infelizmente, essas preocupações se mostraram justificadas. O desanimador relatório com os números do desemprego de junho deixaram claro que o estímulo foi pequeno demais. Ele danificou a credibilidade da capacidade do governo de dirigir a economia. Existe agora um risco real de o presidente Barack Obama se ver numa armadilha política e econômica. Quero primeiro dar um passo atrás e perguntar como um cidadão preocupado deveria reagir às desanimadoras notícias econômicas. Devemos ser pacientes e dar ao plano de Obama o tempo para que funcione? Devemos pedir por medidas maiores e mais ousadas? Ou devemos declarar o plano um fracasso e exigir que a administração cancele a iniciativa toda? Antes de responder, leve em consideração o que acontece em tempos normais. Quando passamos por uma recessão comum, o trabalho de combatê-la é designado ao Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O Fed responde com o corte progressivo das taxas de juros. Reduzindo as taxas pouco a pouco, o Fed faz cortes até a economia dar sinais de recuperação. Às vezes esse processo sofre uma pausa para o seu efeito ser avaliado; se a economia continuar enfraquecida, os cortes são retomados. Durante a última recessão, o Fed cortou as taxas repetidas vezes conforme o declínio se tornava mais profundo - foram 11 cortes em 2001. Então, em meio aos primeiros sinais de recuperação, o Fed fez uma pausa para que os cortes fizessem efeito. Quando se tornou claro que a economia ainda não crescia num ritmo forte para criar empregos, novos cortes nas taxas de juros foram aplicados. Assim, esperamos que os responsáveis pelas medidas respondam a números preocupantes no desemprego com uma combinação de paciência e determinação. Eles devem dar tempo para que as medidas produzam resultado, mas devem considerar o fortalecimento dessas medidas. E é isso que a administração Obama deveria fazer agora com o seu estímulo fiscal. É importante lembrar que o estímulo foi necessário porque o Fed, depois de ter cortado as taxas de juros até chegar a zero, ficou sem munição para combater esse declínio. Isso significa que os governantes devem manter a calma diante dos desapontadores resultados iniciais, reconhecendo que o plano vai levar algum tempo até poder proporcionar todos os seus benefícios. Mas eles devem se preparar para aumentar o estímulo agora que se tornou claro que a primeira rodada não foi grande o bastante. Infelizmente, a politicagem envolvida na política fiscal é muito diferente da politicagem envolvida na política monetária. Durante os últimos 30 anos, fomos submetidos ao discurso segundo o qual o gasto governamental seria ruim, e a conservadora oposição ao estímulo fiscal (que poderia dar às pessoas uma impressão mais positiva do governo) foi amarga e implacável, mesmo diante do pior declínio desde a Grande Depressão. Assim, era de se esperar que os republicanos - e alguns democratas - tratassem quaisquer más notícias como prova do fracasso, e não como pretexto para fortalecer as medidas adotadas. Eis aí o perigo da administração Obama se ver aprisionada numa armadilha política e econômica, na qual a própria fraqueza da economia prejudica a capacidade da administração de responder de maneira eficaz. Como disse, eu já temia que isso pudesse acontecer. Mas são águas passadas. A pergunta é o que o presidente e sua equipe econômica devem fazer agora. Não há nada de errado na defesa que a administração tem feito das medidas que já implementou até o momento. Tudo bem se o vice-presidente Joe Biden viajar pelo país, destacando as realizações positivas do pacote de estímulo. É também razoável que os economistas do governo peçam paciência e destaquem, com razão, que o impacto do estímulo não era esperado para este verão, e quem sabe nem para este ano. Mas existe uma diferença entre defender o que já foi feito e ser defensivo. Foi perturbador quando Obama recuou diante do reconhecimento de Biden de que a administração teria "interpretado mal" a economia, declarando que "não há nada que gostaríamos de ter feito de maneira diferente". Havia algo do complexo de infalibilidade de Bush nesse comentário, um sinal de que a administração atual pode manifestar parcialmente a inabilidade dos seus predecessores de reconhecer os próprios equívocos. E essa é uma postura que nem Obama e nem o país podem se dar ao luxo de ter. O que Obama precisa fazer é ser franco com o povo americano. Ele precisa admitir que talvez não tenha feito o bastante na primeira tentativa. Precisa lembrar ao país que ele está tentando conduzir os EUA sob uma tempestade econômica extremamente aguda, e que alguns ajustes de percurso - incluindo possivelmente outra rodada de estímulo - podem se fazer necessários. Em resumo, o que ele precisa fazer em relação à política econômica é o mesmo que ele já fez com as relações raciais e a política externa - tratar os americanos como adultos. *Paul Krugman é prêmio Nobel de Economia