Obama pressiona por aprovação de pacote econômico O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pressionou os congressistas, na noite de ontem, a agir rapidamente para aprovar o pacote de estímulo econômico, em discussão no Senado, e a rejeitar ?ideias desgastadas? que, segundo ele, elevaram a dívida nacional e colocaram a economia do país num ?estado de pânico?. ?O povo americano está assistindo. Eles não nos colocaram aqui para afundarmos na lama com o mesmo velho atraso e distrações?, disse Obama, durante encontro de membros do partido democrata em Williamsburg, no Estado da Virgínia. O presidente afirmou que os eleitores ?não votaram por falsas teorias do passado?, nem pela preservação do status quo. "Eles nos colocaram aqui para trazermos mudanças e nós devemos isso a eles?, declarou. As declarações de Obama ecoaram - em substância e tom - seus recentes comentários sobre a necessidade de estímulo econômico. Segundo Obama, a economia do país se encontra em tal estado de fraqueza, que se não ocorrer uma ação rápida, outros milhões de empregos serão perdidos. ?Este é o preço da inércia?, acrescentou o presidente.