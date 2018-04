Obama quer reduzir déficit fiscal O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, usará seu primeiro orçamento, que deve ser apresentado quinta-feira, para colocar o país na direção de um corte superior a 50% de seu déficit até 2013, disse uma autoridade, que pediu anonimato. "O déficit que essa administração herdou é de US$ 1,3 trilhão, ou 9,2% do PIB (Produto Interno Bruto). Até 2013, final do primeiro mandato do presidente, o orçamento corta o déficit para US$ 533 bilhões, ou 3% do PIB." Segundo a autoridade, a maior parte da economia virá de reduções com a guerra no Iraque, aumento do imposto de renda para os que recebem mais de US$ 250 mil por ano, de ganhos de eficiência do governo e da eliminação de programas que não funcionam. Quinta-feira, a administração de Obama deve apresentar o esboço de seu primeiro orçamento para o ano fiscal 2010. Ele vai refletir grandes aumentos em gastos com obras públicas que faziam parte do plano de recuperação econômica de US$ 787 bilhões. "Com o tempo, o déficit do orçamento dificultará o crescimento de nossa economia e a criação de empregos", ponderou a autoridade.