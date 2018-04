Obama rejeita 2º plano de estímulo e pede paciência O presidente norte-americano Barack Obama descartou hoje a ideia de que os Estados Unidos possam precisar de um segundo plano de estímulo para tirar a economia da recessão e instou os americanos a serem pacientes com seu plano de recuperação para a economia. Confrontado com números crescentes de desemprego e críticas dos republicanos que já classificaram o plano de estímulo de US$ 787 bilhões como um fracasso, Obama usou seu discurso semanal no rádio e na Internet para lembrar aos eleitores que reverter perdas de postos de trabalho leva tempo.