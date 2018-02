Obama sanciona lei sobre benefícios a desempregados O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sancionou a lei que prorroga os benefícios federais aos desempregados em até 20 semanas. O ato ocorre no mesmo dia que um desanimador cenário de emprego foi confirmado por outro salto na taxa nacional de desemprego. Pela manhã, o Departamento do Trabalho informou que a taxa de desemprego saltou para 10,2% em outubro, de 9,8% em setembro, com a economia perdendo mais 190 mil vagas.