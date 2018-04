Obama sanciona pacote econômico de US$ 787 bilhões O presidente dos EUA, Barack Obama, sancionou o pacote de estímulo econômico de US$ 787 bilhões, ratificando um conjunto de medidas que tem como objetivo criar 3,5 milhões de empregos e energizar ao abatida economia americana. O estímulo vai colocar a economia sobre uma "base mais firme", disse Obama antes de assinar a lei em Denver (Colorado). O presidente afirmou que o pacote de estímulo é a "primeira parte" de uma ampla estratégia de recuperação. O pacote foi aprovado pelas duas casas do Congresso na sexta-feira, com quase nenhum apoio da bancada republicana. As informações são da Dow Jones.