Obama saúda Congresso por aprovar pacote econômico O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, saudou a aprovação pelo Congresso norte-americano do pacote de estímulo econômico de US$ 787 bilhões, "um marco no caminho da recuperação". "Este é um grande marco no caminho da recuperação e quero agradecer aos membros do Congresso, que se uniram para fazer com que acontecesse", disse Obama em seu programa semanal de rádio. Obama prometeu assinar o pacote, transformando-o em lei, "brevemente". Os comentários de Obama seguem-se à aprovação, ontem à noite, de um pacote de corte de impostos e investimentos para retirar os Estados Unidos de um profundo processo de desaceleração econômica. A legislação foi aprovada no Senado por 60 votos a favor e 38 votos contra, após receber apoio na Câmara dos Representantes, onde 246 votaram a favor e 183, contra. As informações são da Dow Jones.