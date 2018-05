Obama se reunirá com democratas para discutir economia O presidente dos EUA, Barack Obama, vai se encontrar na mannhã desta quarta-feira com democratas da Câmara e do Senado do país. A reunião ocorre poucos dias antes do recesso no Capitólio e, segundo assessores do Congresso, tem como principal objetivo garantir que os parlamentares democratas e a Casa Branca levem a mesma mensagem aos eleitores.