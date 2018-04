Obama: só o governo pode reavivar economia dos EUA O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse na noite desta segunda-feira que a recessão no país enfraqueceu o setor privado e que somente o governo pode dar vida à economia norte-americana. Em sua primeira entrevista coletiva como presidente, Obama voltou a pressionar o Congresso a aprovar o pacote de estímulo econômico de mais de US$ 800 bilhões, a fim de combater a pior recessão enfrentada pelos EUA desde a Grande Depressão. O presidente americano destacou que o principal objetivo de pacote é criar 4 milhões de empregos, 90% dos quais no setor privado. "As empresas estão perdendo emprego a uma velocidade alarmante, porque as pessoas não têm como pagar suas contas e pararam de consumir", afirmou Obama. "Quebrar esse ciclo é exatamente o que o plano no Congresso tem o objetivo de fazer", acrescentou. "Herdamos um déficit de mais de US$ 1 trilhão e, se não fizermos nada, teremos déficit, perda de renda e de empregos muito maiores. Isso poderia transformar uma crise em uma catástrofe", alertou o presidente. Ele reconheceu que o pacote tem imperfeições, mas disse que o plano precisa ser corajoso e grande o suficiente para confrontar os desafios que o país enfrenta no momento. Obama destacou a importância do esforço conjunto de republicanos e democratas para aprovar o pacote. "As democracias mais fortes florescem no debate frequente", afirmou. "Temos de colocar de lado nossas diferenças em nome de um propósito comum."