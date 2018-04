Obama vai sancionar pacote de estímulo na terça-feira

O presidente dos EUA, Barack Obama, vai sancionar o pacote de estímulo econômico de US$ 787 bilhões na terça-feira em Denver, no Colorado, segundo informaram autoridades norte-americanas no sábado, 14. O pacote foi aprovado na noite de sexta-feira no Senado e visa combater a crise econômica e financeira. A aprovação representou a primeira grande vitória de Obama no Congresso menos de um mês depois de assumir o cargo. Veja também: Entenda o novo plano dos EUA para resgatar bancos De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Obama descreveu a aprovação do pacote como "um grande marco no nosso caminho para a recuperação". "Eu vou sancionar o pacote e transformá-lo em lei em pouco tempo e nós vamos começar a fazer os investimentos necessários para colocar as pessoas para trabalhar e fazer o que a América precisa que seja feito", afirmou Obama em seu depoimento semanal no rádio e na internet. Entretanto, Obama alertou para a gravidade da crise. "Os problemas que nos trouxeram para essa crise são amplos e profundos e a nossa resposta deve estar à altura da tarefa", apontou.