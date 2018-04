Objetivo é combater sonegação A substituição tributária é um regime que transfere para o início da cadeia produtiva o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das demais fases, até o consumidor final. Segundo a Secretaria da Fazenda de São Paulo, a adoção desse regime tem como objetivo o combate à sonegação. Ao concentrar a arrecadação de impostos na origem, o Fisco paulista torna mais fácil a fiscalização do recolhimento do tributo. Além disso, o regime tem papel importante no ganho de eficiência da administração tributária. Para a Fazenda paulista, a sonegação do imposto no varejo tende a deixar de existir. Como o imposto já foi pago pelo fabricante, o varejista vai adquirir o produto já com esse valor embutido no preço. Assim, um sonegador contumaz não teria como burlar o fisco. A substituição tributária é adotada desde o início da vigência da Constituição Federal de 1988. No Estado de São Paulo, os primeiros setores a terem de aderir ao regime, em 2008, foram os de cosméticos, higiene pessoal, limpeza, medicamentos, autopeças, rações animais, papel, pilhas e baterias, lâmpadas, alimentos e construção civil. Em 2009, também ficaram obrigados ao regime os setores de bicicletas, colchões, ferramentas, instrumentos musicais, artefatos domésticos, brinquedos, máquinas e aparelhos, materiais elétricos e papelaria. Em junho, entraram no regime os setores eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos.