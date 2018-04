Obra adiada frustra moradores de Guaíba

Dez anos depois de ver a Ford desistir de instalar uma fábrica em seu território e ir para a Bahia, a cidade de Guaíba, a 32 quilômetros de Porto Alegre, vive sua segunda grande frustração. Desta vez o motivo não é um desentendimento entre a empresa e o governo do Estado, como em 1999, mas a crise mundial. A Aracruz Celulose suspendeu investimentos de US$ 1,8 bilhão na construção da segunda fábrica de celulose, com capacidade para produzir 1,35 milhão de toneladas por ano, que se somariam às 450 mil toneladas da planta em operação. O projeto prevê investimentos de US$ 600 milhões na plantação de florestas em dezenas de municípios da região e de US$ 170 milhões em infraestrutura, incluindo a construção de um porto em São José do Norte, à margem do canal que liga a Lagoa dos Patos ao Oceano Atlântico. A operação deve gerar 250 empregos na fábrica, mil nas florestas, cem em áreas de apoio e 3 mil na cadeia. A construção da fábrica exigiria o emprego temporário de 12 mil pessoas. A decisão da Aracruz, tomada em outubro de 2008, quando as obras já haviam começado, reverteu expectativas e freou investimentos de terceiros. O canteiro de obras está parado. A prefeitura suspendeu serviços. Trabalhadores perderam empregos. Empresários deixaram pela metade a construção de prédios, hotéis e restaurantes. O desalento só não é maior porque, ao contrário da Ford, a Aracruz prometeu retomar o projeto em 2011. Para entender a importância da Aracruz para Guaíba, basta conferir os dados de retorno do ICMS para a prefeitura. Hoje, a empresa responde por 30% da receita do município, que tem orçamento anual de R$ 100 milhões. "Como o projeto quadruplica a produção, podemos imaginar que o retorno de ICMS proporcionado pela empresa cresceria na mesma proporção", diz o secretário de governo Paulo Alberto Scalco. Antes de poder usar o aumento de arrecadação para investir em regularização fundiária, pavimentação, infraestrutura e segurança, principais demandas dos 93 mil habitantes do município, a prefeitura já estava se preparando para fazer as primeiras intervenções exigidas pelo projeto da Aracruz. A obra mais vistosa seria o alargamento da Avenida Castelo Branco para facilitar o tráfego dos caminhões carregados de toras até a fábrica de celulose e de um contorno viário da cidade. "Já fizemos cem das 125 desapropriações necessárias", conta Scalco. Ao todo, a empresa adiantaria em torno de R$ 30 milhões para investimentos públicos, que o município devolveria em dez anos, depois de aumentar sua arrecadação. Entre abril e outubro do ano passado, período em que o canteiro estava sendo montado, as empresas construtoras chegaram a contratar centenas de pessoas para as obras. A família da empregada doméstica Marli de Paula, 48 anos, viveu a sensação do pleno emprego para todos e viu seus sonhos frustrados em poucos meses. Um dos filhos dela, Maurício, de 18 anos, conseguiu seu primeiro trabalho com carteira assinada em uma empresa prestadora de serviços para a obra da Aracruz, mas o vínculo só durou cinco meses. Outro filho, Alexandre, 25 anos, estava recrutado, mas nem começou a trabalhar. A filha Michela, de 27 anos, foi admitida por uma loja que ampliou atividades e segue empregada. Outra filha, Andréa, de 29 anos, está desempregada. "Quem mais sente essa situação é quem mais precisa e vê seus filhos desempregados", diz Marli, que, junto com sua filha também empregada, sustenta a família. Entre os trabalhadores da área industrial, há uma mistura de frustração com expectativa de retomada. O presidente do sindicato dos trabalhadores nas indústrias de papel e celulose de Guaíba, João Carlos da Silva Caldas, diz que a categoria chegou a imaginar que, diante do recuo da crise, a empresa anteciparia a retomada. "Eles me avisaram que é só em 2011 mesmo", diz. "Mas seguimos na expectativa, uma ampliação é sempre bem-vinda." Na iniciativa privada também há projetos suspensos. O empresário Jones Sperotto inaugurou o Hotel Brasil Real, com 21 apartamentos, em abril, mas teve que deixar a conclusão da piscina e de salas de reuniões para depois. "Meu foco são os visitantes ligados às empresas da cidade", diz. Apesar de ter deixado espaço para uma ampliação, Sperotto está contente com a ocupação média de 50%, proporcionada por empresários, executivos e funcionários que visitam a Aracruz e outras quatro empresas da cidade. Outro empresário, João Luiz Sperotto, irmão de Jones, investiu na construção de uma loja de artigos esportivos, que se somou à de confecções e calçados que já tinha. Sem a chegada de milhares de trabalhadores para a obra, o movimento não chegou ao esperado, mas o empreendimento está pronto para os novos tempos. "Invisto tudo o que posso na minha terra", diz. Na Rústica Imóveis, o corretor Luiz Cláudio Carvalho, conta que há projetos de loteamentos, construções residenciais e condomínios empresariais que ficaram no papel, além de ter havido uma onda desistências de locações. "Eu tinha mais de 50 imóveis locados para engenheiros, administradores e capatazes", diz. "Muitos desistiram antes de tomar posse e foi um desgaste conciliar seus interesses com o dos proprietários depois de os contratos estarem assinados."