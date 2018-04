A manifestação dos moradores da reserva Floresta Nacional de Bom Futuro (RO), que bloqueava a estrada que dá acesso às obras da Usina de Jirau, do Rio Madeira, foi encerrada na noite de quarta-feira. Segundo a Política Militar de Rondônia, cerca de 900 pessoas deixaram o local após o governo e a superintendência do Ibama no Estado anunciarem um acordo sobre a pauta de reivindicação dos manifestantes.