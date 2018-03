Obras de 16 linhas de transmissão estão atrasadas A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) constatou, em fiscalização realizada no final de fevereiro, atrasos nos cronogramas das obras da maior parte das linhas de transmissão com início de operação esperado para este ano. De um total de 27 linhas previstas, 16 linhas apresentaram atrasos, todas tocadas por empresas estatais. O superintendente de fiscalização de serviços de eletricidade da Aneel, Paulo Henrique Silvestri Lopes, acredita que a situação não impõe riscos ao suprimento de energia. Ele não descarta "transtornos" mais localizados ? como dificuldades para o transporte da energia a ser produzida por usinas que dependem das linhas em atraso. As razões mais freqüentes para os atrasos são dificuldades para a obtenção de licenças ambientais; embargos judiciais devido a disputas com a desapropriação; o moroso processo de licitação de fornecedores e prestadores de serviços e perdas de receita provocadas pela queda no consumo de energia elétrica. Segundo Lopes, os atrasos provocados pelo licenciamento ambiental ou por embargos judiciais são aceitos sem questionamentos pela Agência, porque são problemas que não dependem dos empreendedores. "Para nós, contigenciamento de orçamento não é justificativa aceitável, porque o sistema não pode esperar", disse. Para casos como este, a empresa é notificada e está sujeita a multas. Das 16 obras em atraso, quatro são da Eletronorte, três da Chesf e duas de Furnas, todas federais. Outras quatro são estatais estaduais: a gaúcha CEEE, duas da paulista Cteep, e uma da paranaense Copel. A Eletronorte, que atende à região Norte, atribuiu o atraso ao contigenciamento orçamentário. A Chesf, que atende o Nordeste, informa que a conclusão depende de obras de responsabilidade da Eletronorte. Procurada pela reportagem, a CEEE não se manifestou.