Obras de Angra III serão reiniciadas em 2003 A usina nuclear Angra III está saindo do papel e terá as obras reiniciadas em 2003. A decisão já foi tomada pelo governo federal que alocou verba de R$ 123 milhões na proposta da Lei Orçamentária de 2003 que será encaminha ao Congresso até o final do mês, segundo informações obtidas pela Agência Estado. A retomada está condicionada ao equacionamento de pendências apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), mas o presidente da estatal Eletronuclear, responsável pela obra, Flávio Decat, informou que esse "detalhe" já está equacionado. Além disso, a solução proposta permite que o próximo governo dê ou não continuidade à obra a partir de maio. "A retomada começará por obras civis que precisam ser feitas de qualquer forma. E se o próximo governo decidir interromper o processo o único custo serão essas obras civis, que estão orçadas em R$ 12 milhões", disse Decat. A restrição apontada pelo TCU faz referência ao desvio de verbas originalmente alocadas para Angra III e que teriam sido utilizadas em Angra I e Angra II. "Já esclarecemos essa questão ao TCU", garante Decat. Segundo o executivo, se o projeto seguir o cronograma proposto pela Eletronuclear a terceira unidade nuclear brasileira iniciará a operação comercial em novembro de 2008, injetando 1.350 MW no sistema elétrico. Com as três unidades o Brasil terá 3.300 MW gerados a partir do urânio, tornando a Eletronucelar financeiramente equilibrada. Até agora o governo já investiu US$ 750 milhões em Angra III, cuja construção foi anunciada em 1976, e restam outros US$ 1,835 bilhão para a conclusão da obra. E segundo Decat, esses recursos já estão equacionados através de financiamentos dos bancos alemães KFW e Dresdner, além de recursos da Eletrobrás, "holding" estatal de eletricidade, dona da Eletronuclear. Também os bancos franceses BNP Paribas e Societé Generale já manifestaram interesse em financiar o empreendimento, sem precisar do aval da União, garantiu.