Obras do gasoduto Urucu-Manaus serão iniciadas quinta A Petrobras divulgou nesta quarta-feira que terão início na próxima quinta-feira as obras do gasoduto Urucu-Manaus, que levará o gás natural da província petrolífera de Urucu, município de Coari, Amazonas, até a capital do Estado. A cerimônia de lançamento contará com as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, do ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, e do governador do Amazonas, Eduardo Braga. O presidente Lula fará a primeira solda do gasoduto às 9 horas, em Coari (AM), no coração da Floresta Amazônica. A obra proporcionará a geração de 3.400 empregos diretos e 10 mil indiretos. A conclusão do gasoduto, de 670 quilômetros de extensão, é estimada para março de 2008. Em sua primeira fase de operação, o gasoduto transportará 4,7 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, tendo como principal destino a produção de energia elétrica, em termelétricas, para atender Manaus e outros municípios do estado, beneficiando cerca de 1,5 milhão de pessoas.