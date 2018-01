Obsidiana: novo site feminino de compras O conhecido poder de consumo das mulheres, que decidem não apenas como gastar o próprio dinheiro mas também o orçamento familiar, é o alvo do portal Obsidiana, que entra no ar com a intenção de integrar o conteúdo de uma revista feminina a um centro de compras on-line. Por enquanto, o site brasileiro tem o conteúdo de uma revista feminina, abordando assuntos como viagem, sexo e relacionamento e vida profissional. As atividades de comércio eletrônico começam em julho, com a hospedagem de lojas virtuais. Em setembro entra em funcionamento a versão definitiva, com a integração entre o conteúdo editorial e as lojas. O Chase Capital Partners e o Flatiron estão investindo US$ 7,5 milhões para colocar o portal no ar no Brasil, Argentina, México e Estados Unidos, em espanhol. Cada país terá conteúdo próprio, produzido por uma equipe local. No segundo semestre, ele será lançado na Itália, Espanha e Portugal. Para conseguir essa integração conteúdo e comércio, foram investidos em tecnologia US$ 3 milhões, do total de US$ 7,5 milhões. A expectativa é conseguir uma receita de US$ 3 milhões este ano com publicidade e comissão sobre as vendas das lojas parceiras.