OCB manifesta apoio ao ministro Roberto Rodrigues O presidente da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Márcio Lopes de Freitas, disse hoje na abertura da Fenacoop que o setor cooperativista manifesta seu apoio irrestrito às manifestações feitas pelo ministro Roberto Rodrigues em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo ontem em Zurique. Freitas disse que as palavras do ministro não são lamentações, e sim a constatação dos problemas que vêm sendo enfrentados na agricultura, como a perda de renda de R$ 15 bilhões. O dirigente disse que o setor é penalizado pela taxa de câmbio desfavorável, e taxa de juros extorsiva. Freitas disse também que o setor cooperativista "emprestou" Roberto Rodrigues ao governo, e que o ministro tem sido coerente com sua posição de produtor rural e representante do agronegócio. "Manifestamos apoio de carinho, pois sabemos o sufoco que o ministro tem passado", afirmou.