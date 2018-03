OCDE: crise grega fortalece reputação da zona do euro

De acordo com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, os países da União Europeia têm de manter déficits orçamentários dentro do limite máximo de 3% do Produto Interno Bruto (PIB). Embora os países devam descumprir essa meta este ano, por causa da crise, a Grécia irritou seus parceiros na UE com uma revisão expressiva da previsão de seu déficit orçamentário, para 12,7% do PIB este ano. Como resultado, a Fitch rebaixou a análise de risco da dívida soberana do país de A- para BBB+ na terça-feira; assim, a Grécia é o único país da zona do euro com nota abaixo de A.

Como consequência, Padoan disse que a Grécia tem de escolher entre ajustes fiscais e um custo mais alto da dívida, que de todo modo teria de ser financiado. Ontem, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, disse que estava confiante de que o governo grego adotará as medidas certas para reduzir a dívida. As informações são da Dow Jones.