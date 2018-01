OCDE defende contrato único no mercado de trabalho O economista-chefe da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), Jean-Philippe Cotis, defendeu nesta terça-feira, 13, um contrato de trabalho único que represente "um meio termo" entre o temporário e o fixo para atenuar a crescente dualidade nos salários registrada por causa da globalização e das novas tecnologias. A idéia é "um contrato de trabalho que proteja mais os jovens" e menos as pessoas que trabalham há muito tempo, porque "é preciso sair do sistema dual" do mercado de trabalho, afirmou Cotis em entrevista coletiva para apresentar o relatório "Objetivo de Crescimento 2007" sobre as reformas prioritárias nos países da OCDE. No estudo, o economista-chefe afirma que, em países como Alemanha, Espanha e França, onde a proteção do emprego fixo "é muito estrita, jovens e mulheres estão excluídos do mercado de trabalho e fazem carreiras erráticas". Cotis diz ainda que a experiência de outros países europeus mostra que se pode conseguir um sistema mais eqüitativo e propõe "contratos permanentes nos quais os custos por demissão sejam menos imprevisíveis para as empresas e assegurem aos trabalhadores garantias em termos de renda e de reinserção no emprego". Com base no modelo austríaco, a proposta é que empresa e trabalhadores abram contas individuais das quais os assalariados poderiam se beneficiar em caso de demissão. Se isto ocorrer, a indenização por demissão seria em função do tempo em que a pessoa está no mercado de trabalho, e não somente na última empresa na qual trabalhou. "É urgente reformar a proteção do emprego, porque temos um entorno que polariza o mercado de trabalho, e os sistemas de proteção de emprego muito estritos agravam esta polarização", argumentou. A OCDE constatou que em seus países-membros há um sentimento de que as desigualdades salariais estão aumentando. A organização admite que "as novas tecnologias da informação e a concorrência das grandes economias emergentes parecem exercer uma influência negativa sobre o emprego e a renda das pessoas menos qualificadas, enquanto melhoram as perspectivas dos mais qualificados".