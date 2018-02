OCDE: economias saíram da recessão no 3º trimestre As economias desenvolvidas saíram da recessão no terceiro trimestre, uma vez que o Produto Interno Bruto combinado cresceu pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2008. Dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, grupo do qual o Brasil não faz parte) mostraram que o PIB combinado dos 30 países-membros nos três meses até setembro cresceu 0,8% ante o segundo trimestre, embora tenha encolhido 3,3% em comparação anual.