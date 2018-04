OCDE entra em recessão após queda recorde do PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) combinado dos 30 países que fazem parte da Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OCDE) caiu 1,5% no quarto trimestre de 2008 em comparação com o terceiro, na maior contração desde o início da série, em 1960. Veja também: PIB de Taiwan cai 8,36% e país entra em recessão ING tem prejuízo de 729 milhões de euros em 2008 De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Essa foi a segunda queda sequencial do PIB da entidade nessa base de comparação, o que significa que a OCDE entrou em recessão. Na comparação com o quarto trimestre de 2007, o PIB da OCDE diminuiu 1,1%. A OCDE reúne 30 países, que produzem mais da metade de toda a riqueza do mundo. O Brasil não faz parte da organização. As informações são da Dow Jones.