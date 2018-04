OCDE julga 'indesejável' mais estímulo fiscal no Brasil

A entidade confirmou sua previsão de contração de 0,8 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e crescimento de 4,0 por cento em 2010.

"Mais estímulo fiscal é desaconselhável, a menos que o declínio (econômico) se mostre muito mais severo que o esperado", apontou o documento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que estima superávit primário de 2,3 por cento do PIB neste ano.

A meta, já reduzida pelo governo, é de 2,5 por cento do PIB mas há chance de que fique abaixo desse número se forem descontados os investimentos em projetos tidos como prioritários.

Entre as razões para justificar como "indesejável" um estímulo fiscal adicional, a OCDE citou a possibilidade de os gastos resultarem em um compromisso permanente --dado o modelo do Orçamento brasileiro.

"Além disso, emissões adicionais de dívida podem ser muito grandes em relação à relativamente baixa poupança doméstica. Isso elevaria o custo de financiamento orçamentário, especialmente se os ratings soberanos forem afetados pela menor confiança no programa fiscal."

Para a organização, que tem sede na França, um superávit primário entre 2,0 e 2,5 por cento do PIB é consistente com a estabilidade da relação dívida/PIB perto de 40 por cento no curto prazo.

O secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, cumprimentou a atuação do Brasil durante a crise global, dizendo que o país estava melhor preparado para enfrentá-la, mas disse que ainda há desafios estruturais.

"Acreditamos que a reforma tributária e um Estado mais eficiente são muito importantes para que o país se beneficie mais da estabilidade macroeconômica", disse.

MAIS AFROUXAMENTO MONETÁRIO

A OCDE também acredita que "pode haver espaço para mais algum afrouxamento monetário nos próximos meses", embora uma recuperação da economia esteja ocorrendo e deva ganhar consistência entre este semestre e o início de 2010.

"A consolidação macroeconômica --baseada em sólido arcabouço de políticas combinado com meta de inflação, câmbio flutuante e gerenciamento fiscal baseado em metas-- junto com uma melhor posição externa escorou a resistência da economia", avaliou.

"Os formuladores de política, entretanto, não devem perder de vista os desafios de prazo mais longo que precisam continuar a ser enfrentados de modo a alavancar o crescimento potencial da economia e reduzir mais rapidamente o gap nos padrões de vida no Brasil em relação à área da OCDE."

Pelas estimativas da OCDE, o país deve fechar 2009 e também 2010 com inflação de 4,2 por cento --abaixo do centro da meta perseguida pelo Banco Central, que é de 4,5 por cento.