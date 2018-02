OCDE prevê crescimento da zona do euro em 2010 A economia da zona do euro (grupo que reúne os 16 países que adotam o euro como moeda) parece estar emergindo da recessão, mas o setor bancário ainda frágil, o euro mais forte e o desemprego crescente continuam sendo preocupações importantes, informou hoje a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em sua projeção semestral para a economia mundial, a entidade elevou as previsões para a zona do euro. A expectativa é de contração de 4% na economia este ano, melhor que o declínio de 4,8% previsto anteriormente, e de crescimento de 0,9% em 2010, acima da estabilidade anunciada antes.