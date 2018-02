OCDE vê queda de até 1,9% no PIB da América Latina A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirmou hoje que espera que o Produto Interno Bruto (PIB) na América Latina sofra contração de 1,5% a 1,9% em 2009. A previsão foi feita durante apresentação de relatório sobre perspectivas para a região no próximo ano, no fórum Ibero-americano que começou ontem em Estoril, Portugal. O Brasil não faz parte da OCDE.