OCDE volta mostrar ´firme expansão´ do Brasil O "Índice de Indicadores Antecedentes" (CLI, na sigla em inglês) divulgado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sinalizou novamente "uma firme expansão" da economia brasileira nos próximos meses. O CLI do Brasil referente a outubro subiu 1,9% ante o mês anterior, atingindo 133,8 pontos. Foi a quinta alta consecutiva do índice para o Brasil nos últimos seis meses. A taxa de mudança de seis meses do CLI para o Brasil registrou uma alta de 9,2% em outubro, também o quinto mês consecutivo de elevação. Esse número é considerado pela OCDE como um termômetro mais preciso da tendência de longo prazo do ritmo atividade. O CLI é elaborado mensalmente pela OCDE, sempre com base em indicadores de dois meses anteriores. Ele tem o objetivo de "oferecer sinais antecipados de pontos de viradas entre expansões e desaquecimento na atividade econômica". Segundo a entidade, "a principal mensagem dos movimentos do CLI ao longo do tempo é se a direção é de alta ou de baixa, ao invés de oferecer níveis" específicos de expansão do PIB. Para calcular o CLI, a OCDE se baseia entre cinco e dez indicadores econômicos de cada país. Os CLIs divulgados mostram que os 30 países da OCDE, vão manter o crescimento econômico nos próximos meses. Mas sugerem uma tendência de enfraquecimento da atividade na área do Euro e nos Estados Unidos. Em contrapartida, as perspectivas para o Japão são de aceleração econômica. "Os spreads das taxas de juros estão contribuindo negativamente para a performance dos CLIs em todas as sete maiores economias do mundo, enquanto a confiança das empresas está tendo um impacto positivo na área do Euro e negativo no Canadá e Estados Unidos", disse a OCDE. Os CLIs para a China e a Índia sugerem um crescimento mais moderado nos próximos meses. No caso da China, o CLI aumentou em 2,6 pontos, mas o ritmo do crescimento no indicador tem mostrado uma tendência de queda desde abril de 2006.