Ocean Air anuncia tarifas promocionais a partir de R$ 80 A OceanAir anunciou nesta segunda-feira uma série de tarifas promocionais para comemorar o centenário do primeiro vôo de Santos Dumont no 14 Bis. Entre elas estão vôos com saída de São Paulo (Congonhas) para Rio de Janeiro (a partir de R$ 80,00 o trecho), Curitiba (R$ 95,00), Porto Alegre (R$ 155,00) e Salvador (R$ 180,00). Com saída do aeroporto de Guarulhos a empresa oferece vôos para Recife por R$ 285,00. Para adquirir as passagens e/ou obter mais informações, os passageiros devem entrar em contato com a Central de Reservas, pelos telefones 4004 4040 (nas principais capitais) e 0300 789 8160 (para as demais cidades), ou ainda pelo site da Ocean Air.