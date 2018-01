Ocean Air lança promoção em vôos para o Nordeste A Ocean Air informou nesta quinta-feira o lançamento de tarifas promocionais entre R$ 220,00 e R$ 450,00 para as principais capitais do Nordeste durante o período de alta estação. As tarifas são válidas para embarques entre dezembro e fevereiro (exceto no período de 20/12/06 a 7/01/06). A passagem entre São Paulo (Guarulhos) e Salvador terá preços a partir de R$ 220,00 o trecho. O mesmo destino com saída a partir de Congonhas estará disponível a partir de R$ 300,00. Os vôos para Aracaju, Recife e Maceió saindo por Guarulhos terão preços a partir de R$ 400,00 (para as duas primeiras) e R$ 450,00. Quem quiser viajar para Fortaleza a partir de Congonhas encontrará o bilhete por R$ 450,00 o trecho. Para adquirir os bilhetes e/ou obter mais informações, os passageiros devem entrar em contato com a central de reservas, pelos telefones 4004 4040 - nas principais capitais - e 0300 789 8160 - para demais cidades - ou acessar o site da Ocean Air. Europa A forte expansão das vendas de passagens aéreas do Brasil para a Europa, que cresceram 75% entre os meses de janeiro e outubro desse ano, em relação a igual período de 2005, pode levar a companhia aérea estatal TAP Air Portugal a ampliar suas rotas. Segundo o diretor-geral da companhia no Brasil, Mário Carvalho, a TAP tem planos de expandir suas rotas, porém enfrenta dificuldades na obtenção de equipamentos. "Obviamente, nós temos projeto, mas precisamos encontrar equipamentos, principalmente na linha que usamos, que é a Airbus." A TAP Portugal deve fechar o ano com 915 mil passageiros brasileiros transportados à Europa. Carvalho ressalta que cerca de 80% dos vôos entre os continentes são realizados pela TAP. "Portugal é a porta de entrada para a Europa, mas geralmente o passageiro não fica no país", explica. A empresa, que mantém 48 vôos semanais, oferece conexão imediata para outros pontos do continente. Os maiores volumes de vendas de passagens aéreas da companhia foram registrados em Curitiba, Belo Horizonte e Brasília, respectivamente, 87%, 120% e 130%, o que poderia definir as opções de expansão da empresa. "Estamos sempre atentos à evolução de qualquer destino", conta. A empresa, que se especializou em vôos interligando os principais aeroportos do Nordeste (Salvador, Natal, Recife e Fortaleza) com Portugal, também opera regularmente rotas partindo de São Paulo e do Rio de Janeiro. A ampliação dos roteiros depende também da autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Conforme Carvalho, "só é possível ampliar as rotas, caso se encontre equipamento compatível com nossas necessidades para leasing, uma coisa que não surge de uma hora pra outra".