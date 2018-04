OceanAir inicia vôos de São Paulo a Santa Catarina A companhia de táxi aéreo OceanAir começou a operar rotas que eram da Rio-Sul (empresa do Grupo Varig) entre o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e cidades de Santa Catarina. A companhia vai voar duas vezes por dia de São Paulo a Blumenau e uma vez por dia para Lages e Videira. Ela já mantém vôos ligando o Aeroporto de Guarulhos (Grande SP) ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Do Santos Dumont, a empresa transporta passageiros até Campos (RJ), Macaé (RJ) e Vitória (ES). A Rio-Sul também estuda transferir algumas rotas no interior gaúcho para a OceanAir. A nova companhia, pertencente ao Grupo Marítima, tem quatro aviões Brasília que foram adquiridos da Rio-Sul. De acordo com o Departamento de Aviação Civil (DAC), ela ainda não é uma companhia aérea regular, mas tem licença de "ligação sistemática" para transportar passageiros em rotas pouco concorridas. Criada há dois anos, a OceanAir tem base em Macaé (RJ) e nasceu para atender os trabalhadores do setor de petróleo no Rio. Em nota divulgada à imprensa, a companhia informou que negocia a operação de novas rotas regionais em São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.