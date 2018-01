OceanAir lança promoção com tarifas para competir com ônibus A OceanAir lançou hoje a promoção "Viaje de Avião pelo Preço de Ônibus", que oferece descontos para bilhetes entre Salvador e São Paulo, tornando o preço da viagem de avião similar ao respectivo trecho por ônibus. A passagem da OceanAir passa a custar R$ 180 e pode ser paga em até seis vezes no cartão de crédito, para chegar em 180 minutos ao destino. O mesmo trecho realizado de ônibus convencional, segundo a empresa aérea, sai por R$ 199. A viagem demora aproximadamente 30 horas. Para divulgar a iniciativa, a OceanAir informa que vai distribuir 450 mil folhetos em São Paulo e 50 mil em Salvador. A divulgação, em São Paulo, ocorre na Estação da Sé e no Terminal Rodoviário do Tietê. Em Salvador, na passarela Maria Bethânia.