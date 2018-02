OceanAir oferecerá conexões para cidades do México A OceanAir informou hoje que firmou um acordo com a companhia aérea Mexicana para oferecer conexões aos seus passageiros no México. Entre as cidades atendidas estão Acapulco, Cancún, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Vera Cruz e Villa Hermoza. A empresa informa ainda que os passageiros que vierem de Fortaleza, Cuiabá, Curitiba, Foz do Iguaçú, Maceió, Natal, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, entre outras cidades, e que têm como destino o México, poderão usufruir de hospedagem gratuita em São Paulo, sem custo adicional ao valor da passagem. A diária em hotel começa às 14 horas da véspera do embarque (extras com alimentação e bebidas correm por conta do passageiro). A OceanAir estreou em 2007 sua trajetória em rotas internacionais com vôos para a Cidade do México. O vôo é realizado com o Boeing 767-300R, com capacidade para 206 lugares. Atualmente, a empresa oferece cinco vôos por semana, exceto às quartas-feiras e aos sábados, todos partindo de Guarulhos.