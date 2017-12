OceanAir reduz em 28% tarifa entre SP e Salvador A OceanAir informou nesta segunda-feira que está com tarifas reduzidas entre Salvador (BA) e São Paulo (Congonhas). O bilhete aéreo entre as duas cidades sai a partir de R$ 180 por trecho, exclusivamente nos vôos 9220 e 9221, operados na hora do almoço. Trata-se de um desconto de 28% sobre a tarifa normal, de R$ 250. O preço terá validade até o fim do ano. A proposta é incentivar o fluxo em vôos com embarques alternativos, fora dos horários tradicionais, mais procurados pelos executivos. O pagamento pode ser parcelado no cartão de crédito em até cinco vezes sem juros. A reserva depende da disponibilidade de lugares e precisa ser feita pelo menos três dias antes do vôo.