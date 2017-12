Odair José na propaganda do cartão de crédito Credicard Gisele Bündchen e Rodrigo Santoro saem de cena. Agora a imagem do cartão de crédito Credicard, que ficou em poder do Citibank e ganhou o sobrenome Citi, será a do cantor Odair José. Ele começa a aparecer nesta quinta-feira, em comerciais e anúncios criados pelo publicitário Washington Olivetto, na primeira investida da Credicard Citi, depois da cisão da marca com o Itaú. A intenção do Credicard Citi, diz Marcos de Almeida, diretor de Marketing da administradora de cartões, é mostrar a sua disposição de manter um relacionamento próximo com todos os clientes, tantos dos da classe A, que usam o Citicard, emitido pelo Citibank, como os das demais classes que sustentam a carteira de 4,4 milhões de usuários do Credicard. ?Procuramos ousar e mostrar disposição em realizar os sonhos de todos os clientes e a música de Odair José, ?Eu quero tirar você desse lugar?, será o mote da campanha de estréia?, diz Almeida. O primeiro comercial mostra um chefe torrando a paciência do empregado, e a possibilidade que se abre de se tornar seu próprio chefe concorrendo a três prêmios de R$ 1 milhão do Credicard Citi. Odair José canta no pano de fundo dos comerciais e vai aparecer em destaque nas peças impressas. Nesse mercado de cartões, hoje liderado por Itaú, com 25,8% (soma metade do Credicard mais BankBoston), seguido de Bradesco, com 18,5% (soma Amex), Banco do Brasil, com 13,6%, Citibank, com 10,8% e Unibanco com 8,5%, as classes C, D e E são o principal alvo. ?É o segmento que ainda permite crescimento da base de emissão?, diz Almeida para justificar a estratégia do Credicard Citi de entrar em campo com Odair José. As metas do Credicard Citi não são modestas. Meta A operadora de cartões, que iniciou suas operações no dia 2 de maio, tem como meta duplicar os negócios até 2010. Para isso, diz Almeida, continuará a reforçar a política de promoções que possam realizar os sonhos dos clientes. Quem ganhar R$ 1 milhão, por exemplo, contará com assessoria técnica e acompanhamento por um ano para que, de fato, o empregado possa se ver livre do patrão para sempre. ?Esse é o tipo de desejo de todos os clientes, indiferente das classes sociais?. os usuários dos cartões Citicard, de emissão do Citibank, também participam da promoção. Já a estrutura de administração dos cartões, que fizeram do Credicard o líder de mercado, continua a mesma: pagamento em qualquer banco e clientes conquistados pela internet, telemarketing e acordos de emissão com varejo. Hoje, o Credicard Citi tem 470 funcionários.