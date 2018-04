Odebrecht descobre petróleo em Angola

Criada há três anos, a divisão de petróleo e gás da construtora Odebrecht anuncia, na manhã hoje, sua primeira grande descoberta, em Angola, na África. O óleo, considerado leve, de boa qualidade, foi encontrado a uma profundidade de 4.725 metros, a 315 quilômetros da costa de Luanda. A empresa brasileira participa com 15% no consórcio, operado pela Maersk Oil (50%) e integrado ainda pela estatal angolana Sonangol (20%) e a americana Devon (15%). Segundo o presidente da companhia, Miguel Gradin, não está descartada a possibilidade de perfurações no pré-sal desta área em Angola. "Mas isso ainda não está nos planos de curto prazo. Precisa ser melhor avaliado", disse, em entrevista ao Estado. Ainda não há detalhes do volume encontrado na reserva e nem de quando a área poderá começar a produzir. Os investimentos da Odebrecht na área foram de US$ 90 milhões e pelo menos mais três poços devem ser perfurados no local até o final do ano. A Odebrecht estima investir em todo o setor de petróleo US$ 4 bilhões até 2011. A descoberta seguiu o padrão de óleo encontrado em Angola: leve, com 36 graus API (quanto mais próximo de 50 graus, melhor a qualidade). Além da área em Angola, a Odebrecht já havia feito uma descoberta em seu único bloco em terra no Brasil, na Bacia de Potiguar. As avaliações na área devem ser concluídas no primeiro trimestre de 2010, e deverão dimensionar o campo, considerado pequeno perto dessa nova reserva em Angola. Entre os planos da companhia no exterior, ele revela que a Odebrecht está em negociação com a petroleira estatal PDVSA para atuar em campos terrestres maduros na Venezuela. "Estamos avaliando oportunidades", disse. Outra possibilidade, segundo ele, é de atuar na exploração de áreas no Peru. Essa, segundo ele, em nível mais embrionário. De acordo com o geólogo Giuseppe Bacoccolli, mesmo sem a divulgação do volume estimado para a reserva, é possível avaliar que trata-se de uma jazida de "porte semelhante aos bons campos encontrados na Bacia de Campos, como Garoupa e Namorado". A avaliação do geólogo partiu da vazão informada pela Odebrecht para a área em Angola, de 6.850 barris de óleo por dia. "Pouquíssimas regiões do mundo estão descobrindo novas reservas ultimamente. Uma delas é o Brasil e a outra é Angola. A Petrobrás bobeou, porque já esteve lá com mais investimentos, mas deixou alguns blocos para trás antes que eles apresentassem os resultados que estão surgindo agora", comentou Bacoccolli.