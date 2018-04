Odebrecht deseja participar de licitação viária na Colômbia

A financeira assegurou que, junto com a Odebrecht, cumpre com todas as exigências do governo para participar na licitação do projeto.

"A Corficolombiana, junto com a maior empresa de engenharia da América Latina, a Odebrecht, formou um grupo que realizará todos os estudos técnicos e avaliações necessárias para participar da licitação do projeto viário da Rota do Sol", disse comunicado da Corficolombiana.

A Odebrecht obtém cerca de 70 por cento da receita de seus projetos no exterior e o restante no Brasil.

A licitação pública, cujo processo foi iniciado em 24 de março, exige que os interessados apresentem suas propostas até 30 de setembro.

O projeto inclui a reforma e a expansão de 993 quilômetros de uma rodovia que liga o centro do país à Costa Atlântica e um novo trecho de aproximadamente 78 quilômetros.

A Odebrecht possui projetos em 15 países, incluindo Venezuela, Portugal e Angola.

(Reportagem de Javier Mozzo Peña)