Odebrecht e OHL no metrô de Miami A espanhola OHL e a brasileira Odebrecht conquistaram um contrato de US$ 360,4 milhões para construir parte da extensão do metrô de Miami, informou a OHL em comunicado. As companhias venceram a disputa pela primeira fase de construção da nova linha laranja, que vai ligar a estação de Earlington Height ao centro intermodal no aeroporto de Miami. A encomenda inclui uma estação no centro intermodal e sistemas operacionais.