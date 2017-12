Odebrecht ganha concessão de rodovia em Portugal A empresa Pedroso Construção (subsidiária da Odebrecht) ganhou, nesta manhã, a concorrência para a concessão da auto-estrada portuguesa IP5, de 170 quilômetros e liga Aveiro no litoral a Vilar Formoso, na fronteira com a Espanha. A companhia tem parceria com as empresas Mota, Engel, Opca, os bancos Espírito Santo e Banco Comercial Português, além de outras sete companhias portuguesas. O contrato prevê um investimento de US$ 1 bi, dos quais US$ 650 mi serão aplicados em obras. Cerca de 110 quilometros serão duplicados e outros 55 quilômetros serão inteiramente construídos. O regime da concessão é do tipo scut (sem cobrança ao usuário), sendo os pagamentos assegurados pelo governo em função do tráfego. A conclusão das obras está prevista para o ínicio de 2005. Essa concessão é o terceira ganha pelo mesmo grupo de empresas, dentro do programa de concessões do governo português.