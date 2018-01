Odebrecht normaliza atividades na Venezuela As atividades da Odebrecht na Venezuela, que rendem à empresa uma carteira de contratos de US$ 1,114 bilhão, cifra superior à registrada no Brasil, estão voltando à normalidade. Uma fonte próxima à companhia contou à Agência Estado, por telefone de Caracas, que, apesar de um atraso de US$ 100 milhões em pagamentos por parte do governo venezuelano, as três obras da empreiteira brasileira na capital e no interior do país foram praticamente retomadas. No dia 6 de dezembro, quatro dias depois de decretada a greve pelos grupos de oposição que querem remover o presidente Hugo Chávez do poder, a Odebrecht se viu forçada a conceder férias coletivas de um mês aos seus quase 3 mil funcionários. Mas, acrescentou essa fonte, "as atividade da empresa, assim como as de grande parte de outras companhias venezuelanas e multinacionais, estão voltando à normalidade, depois de dois meses praticamente paralisadas". As italianas Astaldi S.P.A., Ghella Sogene S.P.A. e a espanhola Dragados, sócias da Odebrecht em três grandes obras na Venezuela, também retomaram as suas atividades. "Até mesmo o presidente da Câmara Venezuelana da Construção (CVC), Juan Francisco Clérigo, dono do grupo Vinccler C.A., desistiu de apoiar a greve decretada pela Coordenadora Democrática, que reúne sindicalistas e alguns empresários", informou a fonte. De acordo com ele, muitos empresários começaram a sentir os custos financeiros da paralisação. "Primeiro, acreditaram que, em uma semana de paralisação, conseguiriam derrubar o presidente Chávez. Agora, perceberam que se continuarem parados, quebram", acrescentou. O problema maior da Odebrecth, agora, é a parcela atrasada de US$ 100 milhões que o governo venezuelano tem com a multinacional brasileira. O presidente Chávez reconhece que o dinheiro em caixa só alcança para pagar o funcionalismo público e que não tem nem mesmo para seus programas de desenvolvimento social. Chávez, que classificou a greve que já dura 60 dias de sabotagem e terrorismo, vem afirmando que o Estado deixou de arrecadar US$ 2,7 bilhões com a paralisação (parcial) do país. Até meados de dezembro, o governo venezuelano vinha honrando todos seus compromissos com a empresa. A falta de recursos do governo poderá causar maiores prejuízos para o sistema viário que a multinacional brasileira está construindo no Estado de Bolívar, fronteira com o Brasil. Esse complexo, que inclui uma ponte rodoferroviária de 5 quilômetros e um trecho de 170 quilômetros de estrada, está orçado em US$ 600 milhões. "Na realidade, os trabalhos nesse complexo viário não pararam nem mesmo com a greve. Houve, sim, uma redução no ritmo dos trabalhos pela falta de cimento", explicou a fonte. "Mesmo sem recursos, as obras não podem ficar paralisadas", acrescentou. A Odebrecht está construindo ainda a linha 4 do metrô de Caracas. Essa obra, orçada em US$ 240 milhões, foi a que mais problemas enfrentou com a greve, justamente porque se encontra na capital do país, onde os consecutivos e sistemáticos protestos contra Chávez provocaram até mortes. Apesar de estar voltando à normalidade, linha 4 do metrô, que precisa ser entregue em dezembro de 2004, ainda vem sofrendo boicote por parte de alguns delegados de sindicatos ligados à construção civil. Recentemente, quatro operários ficaram feridos depois de um confronto com sindicalistas que tentaram impedir a entrada no canteiro de obras. Além disso, a entrega de material ainda está prejudicada. Já as obras do metrô de superfície Las Teques, com extensão de 9 quilômetros e orçada em US$ 274 milhões, foram retomadas nesta segunda-feira. "Pelo menos de 30% a 40% do pessoal já voltou ao trabalho", contou essa fonte. Estas duas obras têm financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Corporação Andina de Fomento (CAF), razão pela qual a Odebrecht não tem enfrentado problemas financeiros. A linha 4 do metrô de Caracas, por exemplo, tem um financiamento de US$ 107,5 milhões do BNDES. Outra empresa com fortes interesses na Venezuela é a Petrobras, que, por meio da argentina Pérez Companc, adquirida pela estatal brasileira, produz 110 mil barris de petróleo por dia no país. Com a greve, que está entrando no terceiro mês consecutivo, o comércio bilateral também foi prejudicado. Em 2001, a Venezuela foi um dos mercados que absorveram produtos manufaturados brasileiros que não conseguiram entrar na Argentina, por causa da grave crise econômica que enfrenta o principal parceiro do Brasil no Mercosul.